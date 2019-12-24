شاب يتصدى لكلب "بيتبول" هاجم طفلا ويحاول إنقاذه

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل كاميرا مراقبة لهجوم كلب "بيتبول" على طفل صغير برفقة مربيته في مدينة أنكويتا بارك بالبرازيل.

ويظهر في الفيديو كيف هاجم كلب "بيتبول" طفلا صغيرا برفقة مربيته والتي عجزت عن مساعدته، ليتدخل شاب لإنقاذه من أنياب الكلب المفترس، وبعد معركة طويلة مع الكلب تمكن الشاب من تخليص الطفل من فكي الكلب ووضعه على سقف إحدى السيارات في الشارع، ليهاجمه الكلب بعدها ويدخل في معركة جديدة انتهت بصعوده أيضا على سقف السيارة في انتظار المساعدة التي وصلت بعد نصف ساعة تقريبا حسبما تداولته مواقع التواصل.

المصدر: مواقع التواصل