ماكرون يشارك في إحياء ذكرى الجنود الفرنسيين بساحل العاج

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، زيارته لساحل العاج التي تميزت ببرنامج خاص ومكثف.

وزار ماكرون مدينة بواكيه برفقة رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، حيث لقيا استقبالا حارا من قبل مواطني المدينة، ثم وضع حجر أساس لسوق مغطاة ستكون الأكبر في غرب إفريقيا، وبعد ذلك شارك في مراسم تكريم الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في بواكيه خلال نوفمبر 2004 .

وبواكيه ثاني مدن ساحل العاج، شهدت مجزرة خلال الأزمة في هذا البلد نوفمبر 2004 قتل فيها تسعة جنود فرنسيين في قصف من قبل جيش ساحل العاج، وهو ملف ما زال غامضا.

المصدر: وكالات