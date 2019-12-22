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سيدتان تتعاملان مع مشهد اصطدام يخت فاخر ببرودة أعصاب نادرة

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سيدتان تتعاملان مع مشهد اصطدام يخت فاخر ببرودة أعصاب نادرة
RT
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رصدت عدسات الكاميرا لحظة اصطدام يخت فاخر يعود لملياردير باكستاني بكابينة تحكم خاصة بجسر في إحدى الجزر الكاريبية، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بها.

وحافظت سيدتان كانتا تجلسان على بعد أمتار قليلة من مكان الحادث على هدوئهما، ما أثار استغراب المتفاعلين مع مقطع الفيديو.

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