رصدت عدسات الكاميرا لحظة اصطدام يخت فاخر يعود لملياردير باكستاني بكابينة تحكم خاصة بجسر في إحدى الجزر الكاريبية، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بها.

سيدتان تتعاملان مع مشهد اصطدام يخت فاخر ببرودة أعصاب نادرة

رصدت عدسات الكاميرا لحظة اصطدام يخت فاخر يعود لملياردير باكستاني بكابينة تحكم خاصة بجسر في إحدى الجزر الكاريبية، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية بها.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#RT_Arabic#viral#video#Viralvideospic.twitter.com/kFBLB3PL65 — RT Arabic (@RTarabic) December 22, 2019

وحافظت سيدتان كانتا تجلسان على بعد أمتار قليلة من مكان الحادث على هدوئهما، ما أثار استغراب المتفاعلين مع مقطع الفيديو.