أمير قطر ورئيسا إيران وتركيا يصلون كوالالمبور

يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان في القمة الإسلامية التي انطلقت اليوم بكوالالمبور.

وتهدف القمة إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي والبحث عن سبل حل جديد لمشاكله، إلى جانب المساهمة في إصلاح وضع الأمة والدول الإسلامية عامةً.

ويحضر القمة نحو 450 مشاركا من علماء ومفكرين وممثلين رسميين عن نحو 52 دولة، وتتناول جلساتها عدة محاور متعلقة بالتنمية والسيادة الوطنية والحكم الرشيد والتكنولوجيا والأمن والتجارة والاستثمار.

المصدر: وكالات