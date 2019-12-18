سطو مسلح على مصرف في سان بطرسبورغ توثقه الكاميرا

رصدت كاميرات المراقبة عملية سطو جرت داخل مصرف في شمال غرب مدينة سان بطرسبوغ الروسية.

وأظهرت لقطات الفيديو رجلا بقناع طبي يدخل المصرف حاملا سلاحا مزودا بكاتم للصوت.

وأجبر المسلح عاملة النظافة على الانبطاح أرضا قبل أن ينتقل إلى غرفة أخرى في المصرف.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الداخلية في المنطقة بأن مسلحين بسكين وبندقية سرقا 5 ملايين روبل من أحد المصارف في المدينة.

وفتحت السلطات دعوى جنائية بالواقعة بموجب القسم الثالث من المادة 162 من القانون الجنائي الروسي.

المصدر: نوفوستي