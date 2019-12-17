في حادثة غريبة.. كرة قدم ترفض الثبات خلال مباراة فريقين عربيين!

رفضت الكرة مرارا وتكرارا الثبات على علامة ضربات الجزاء خلال مباراة لمولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي أمس الاثنين في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

وبعد 4 محاولات من لاعب المولودية نبيل لعمارة، تم تثبيت الكرة وتسجيل الهدف. وما زاد من طرافة المشهد أن حارس فريق القوة الجوية العراقي كان يحاول الوقوف بصعوبة على خط المرمى لكن الرياح كانت تدفعه إلى داخله.

وتأهلت مولودية الجزائر إلى ربع نهائي البطولة، حيث سيواجه الرجاء المغربي، إثر تغلبه على الفريق العراقي بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 في دور الـ16.

المصدر: وكالات