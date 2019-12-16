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فيديو جديد يظهر الرئيس بوتين وهو يتعرف على مميزات شاحنة كاماز-2020

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زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، مصنع شركة "كاماز" للشاحنات في مدينة نابريجنييه تشيلني، واطلع على شاحنة "كاماز-2020" (أو كاماز-54907 Continent) المتطورة.

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وتعرف الرئيس خلال تفقده الشاحنة على بعض مميزاتها، ومن أبرزها منظومة القيادة الذاتية ولوحة تحكم إلكترونية، واحتمال السير باستخدام الكهرباء فقط، ووجود فرن ميكروويف وثلاجة ومغسلة وسرير داخل قمرة السائق وغيرها.

ويقول بعض الخبراء إن شاحنة كاماز-2020 هي شاحنة "الجيل السادس".

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