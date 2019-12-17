لأول مرة.. جسد "سانت تيريزا" يصل إلى محافظة الغربية في مصر

استقبل عشرات المواطنين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر، صباح الاثنين، رفات القديسة "تيريزا".

ووصل جثمان القديسة الشهيرة إلى القاهرة، في الأول من أكتوبر الماضي، قادما من مسقط رأسها بفرنسا في زيارة فريدة تستمر ثلاثة أشهر.

وبمنطقة السبع بنات بالمحلة، توافد مريدو "سانت تيريزا" لاستقبال الرفات على أنغام المرنمين.

و"ﻣﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ تيرﻳﺰ ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ"، التي تشتهر بـ "سانت تيريزا"، تعد من المشاهير في عالم الرهبنة الكاثوليكية وولدت بفرنسا عام 1873.

المصدر: RT