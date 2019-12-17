 
مباشر

لأول مرة.. جسد "سانت تيريزا" يصل إلى محافظة الغربية في مصر

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwp4

استقبل عشرات المواطنين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر، صباح الاثنين، رفات القديسة "تيريزا".

ووصل جثمان القديسة الشهيرة إلى القاهرة، في الأول من أكتوبر الماضي، قادما من مسقط رأسها بفرنسا في زيارة فريدة تستمر ثلاثة أشهر.

وبمنطقة السبع بنات بالمحلة، توافد مريدو "سانت تيريزا" لاستقبال الرفات على أنغام المرنمين.

و"ﻣﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ تيرﻳﺰ ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ"، التي تشتهر بـ "سانت تيريزا"، تعد من المشاهير في عالم الرهبنة الكاثوليكية وولدت بفرنسا عام 1873.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

  طيور البطريق تتمرن تحت أشعة الشمس