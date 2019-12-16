الدبابات الروسية تشارك في مناورات "لاروس-2019".

نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقطع فيديو لأول تدريبات مشتركة لأطقم دبابات الجيش الروسي ولاوس في إطار مناورات "لاروس-2019".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات نفذت في ميدان بان بين العسكري في لاوس، حيث أجرى عناصر من قوات الدبابات للبلدين عملية استطلاعية شملت دراسة مسارات المجموعات التكتيكية وخصوصية المنطقة إضافة إلى التدريب على تنظيم الاتصال في ظروف القتال.

وتأتي العملية في إطار المرحلة التمهيدية من مناورات "لاروس-2019" التي تنطلق فعالياتها الأساسية يوم 16 ديسمبر الجاري وتتضمن محاكاة تصفية مجموعة مسلحة غير شرعية.

المصدر: RT