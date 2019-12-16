مفاجأة غير متوقعة لأسد حاول مهاجمة مروضه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس لأسد بصدد محاولة الهجوم على مروضه.

وعلق المروض، دير شنايدر، على الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام" قائلا: " مستر "ديكستر" يحاول أن يكون ذكيا! ضع في اعتبارك أنني و"ديكستر" مثل الأخوة، نحن عائلة واحدة وهذه هي الألعاب التي نلعبها مع بعضنا البعض عندما نشعر بالملل".

ويظهر دير في الفيديو وهو متكئ إلى جذع شجر ويصور نفسه على طريقة السيلفي بينما كان الأسد "ديكستر" يستعد للهجوم عليه من الخلف، وقال دير: "يعتقد أنني لم أره".

واشتهر هذا الشاب بنشره مقاطع فيديو مع حيوانات شرسة، تلاقي نسبة مشاهدات عالية بسبب اللطافة والحميمية التي تظهر فيها بينه وبين الحيوانات في إحدى المحميات الإفريقية.

المصدر: RT