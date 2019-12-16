"شياطين" تظهر في مدينة ألمانية.. وتهاجم الأطفال!

ظهرت في شوارع مدينة ميونيخ الألمانية مجموعة من الـ"شياطين" تعرف باسم "كرامبوس"، وهي الشخصية النقيضة لـ"بابا نويل" في عيد الميلاد.

وارتدى مجموعة من الشبان أزياء وأقنعة قبيحة ومرعبة للشيطان "كرامبوس"، تبعا لبعض التقاليد الأوروبية، قبل أن يقرروا الظهور وسط سوق يضج بالأشخاص في المدينة.

وبدأوا بممازحة الناس وإخافة الصغار والكبار، في طقوس غير مألوفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.

ويقوم الـ"كرامبوس"، الذي نصفه شيطان ونصفه الآخر عنزة، بمعاقبة الأطفال المشاغبين في فترة الميلاد من كل عام، في محاولة لتهذيب سلوكهم وتأديبهم إن أخطؤوا.

المصدر: رابتلي