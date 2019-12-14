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القوات المسلحة لروسيا ولاوس تنفذ أول عملية استطلاع عسكري خلال مناورات مشتركة

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أجرت القوات المسلحة لروسيا ولاوس أول عملية مشتركة للاستطلاع العسكري وتدريبات في إطار مناورات "لاروس-2019".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات نفذت يوم الخميس الماضي في ميدان بان بين العسكري في لاوس، حيث أجرى عناصر من قوات الدبابات للبلدين عملية استطلاعية شملت دراسة مسارات المجموعات التكتيكية وخصوصية المنطقة إضافة إلى التدرب على تنظيم الاتصال في ظروف القتال.

وتأتي العملية في إطار المرحلة التمهيدية من مناورات "لاوس-2019" التي تنطلق فعالياتها الأساسية يوم 16 ديسمبر وتتضمن محاكاة تصفية مجموعة مسلحة غير شرعية.      

المصدر: RT

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