اقتحم محبو زعيم الثورة المكسيكية، إميليانو زاباتا، قصر الفنون الجميلة في مكسيكو سيتي، معربين عن غضبهم ورفضهم لعرض لوحة تصور زاباتا عاريا.

ويظهر زاباتا في اللوحة وهو عار من أي ملبس، مرتديا حذاءً ذا كعب عال، وقبعة وردية، ويمتطي حصانا مثارا.

وكان إميليانو زاباتا (1879-1919) قائدا للفلاحين، وبطل إعادة توزيع الأراضي في الثورة المكسيكية التي أدت إلى نهاية الدكتاتورية وإقامة جمهورية دستورية في البلاد.

واتفقت وزارة الثقافة المكسيكية والمعهد الوطني للفنون الجميلة مع أقرباء زعيم الثورة المكسيكية على أن تكون اللوحة مصحوبة بتوضيح يتضمن انتقاد عائلة زاباتا لها، وتعهدا بأن لا يتم استخدامها للإعلان عن المعرض.

المصدر: وكالات