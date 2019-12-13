التبس عليه الأمر بين دعستي البنزين والفرامل.. والنتيجة !

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يخطئ بين دعستي البنزين والفرامل ليتسبب بحادث غير متوقع في مدينة تاينان في تايوان.

وأفادت شرطة المدينة أن الحادث وقع في الـ 22 من نوفمبر، حيث قام السائق "وانغ" بالرجوع بشكل مفاجئ وصدم راكب دراجة نارية خطأ ليطير الأخير عن دراجته، وأكملت السيارة طريقها للخلف حتى "فاتت" بالحائط فتوقفت.

وأكدت الشرطة أن وانغ وزوجتة لم يتعرضا لأي إصابات، فيما لحقت بصاحب الدراجة النارية إصابات طفيفة ونقل إلى المستشفى، وقالت الشرطة إن وانغ لم يكن تحت تأثير الكحول، وإنما أخطأ بين دعستي البنزين والفرامل وبين حركة الغيار في التوجه للأمام أو الخلف.

المصدر: RT