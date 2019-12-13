ناسا تدمر أكبر خزان وقود صاروخي في العالم

نشرت وكالة ناسا الأمريكية شريط فيديو يوثق لحظة تفجير النسخة التجريبية من خزان الوقود التابع لصاروخ SLS الفضائي الفائق الثقل الذي من المخطط إطلاقه لاستكشاف القمر والمريخ.

وكشف المهندسون أن هذا الاختبار أظهر أن خزان الوقود قادر على تحمل ضغوطات بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعا.

وسجلت نتائج الاختبار أن خزانا يتحمل ضغوطات أكبر بمرتين ونصف المرة من تلك التي قد يتعرض لها أثناء رحلة فضائية محتملة.

وحسب وكالة ناسا فإن المهندسين تعمدوا تدمير خزان الوقود للحصول على المعطيات الإضافية التي ستساعدهم في تصنيع الصواريخ المطلوبة للفضاء.

المصدر: وكالات