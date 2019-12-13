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موكب الزوارق الذهبية يستكمل مراسم تتويج ملك تايلاند

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اختتم تتويج ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، أمس الخميس باستعراض كبير لموكب من الزوارق الذهبية التي عبرت النهر الرئيسي في بانكوك.

وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي النهر لمشاهدة الفعالية التقليدية التي تعود إلى 7 قرون.

وقد تُوّج الملك فاجيرالونكورن، المعروف أيضا باسم الملك راما العاشر، رسميا في مايو الماضي، خلال احتفالات استمرت 3 أيام امتلأت بالمراسم الهندوسية والبوذية القديمة غير أن موكب المراكب يمثل آخر خطوات الملك في ارتقاء العرش.

المصدر: وكالات

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