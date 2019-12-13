بفضل العلم الأحلام تصبح حقيقة.. نجاح جديد في عالم الروبوتات

نشرت وكالة رابتلي فيديو لتجربة بدلة ميكانيكية "هيكل عظمي خارجي" من تصنيع شركة تصميم روبوتات في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقامت الشركة بتصميم الهيكل "البدلة الميكانيكية " التي يمكن التحكم فيها من قبل الإنسان الموجود بداخلهاـ بطول 2.5 مترا والذي يعطيها القدرة على التحرك بمرونة.

والجدير بالذكر أن الهيكل عبارة عن منظومة ميكانيكية مكونة من أذرع ومفاصل ومحركات كهربائية وغير ذلك من الممكن أن يلبسها الإنسان لزيادة قدراته الفيزيائية والقيام بأعمال لا يمكنه القيام بها مثل رفع أثقال وتحريك أغراض ثقيلة إلخ.

المصدر: رابتلي