أضخم وأقوى كاسحة جليد نووية تتجه إلى بحر البلطيق

نشرت وكالة رابتلي فيديو لمغادرة أضخم وأقوى كاسحة جليد نووية "آركتيك" من مشروع 22220 الروسي وهي تغادر حوض بناء السفن "بالتيسك" ببطرسبورغ متجهة إلى خليج فنلندا.

وتهدف المرحلة الأولى من الرحلات لفحص مولدات الديزل الاحتياطية للكاسحة، ومعدات الملاحة ونظام دعم الحياة وغيرها من المعدات والتقنيات الخاصة بالكاسحة. وستبدأ المرحلة الأولى في خليج فنلندا وستستمر لـ 4 أيام.

يذكر أن طول كاسحة الجليد بلغ 173.3 متر، وعرضها 34 مترا، وإزاحتها 33.5 ألف طن. وبمقدورها أن تكسر الجليد بسماكة 3 أمتار. والغاية منها ضمان الملاحة البحرية وتمرير ناقلات النفط والغاز المسال من البحار الشمالية الروسية إلى أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: رابلتي