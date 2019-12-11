لحظة إطلاق الجيش المصري صاروخ عمق سطح من إحدى غواصاته في المتوسط

نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو للحظة إطلاق القوات البحرية صاروخ "هاربون" في البحر المتوسط، وذلك ضمن أنشطة عسكرية تدريبية لحماية المصالح الاقتصادية المصرية.

ووفقا لبيان المتحدث العسكري المصري نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات من طراز "ميسترال" ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وتابع: "تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز "هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم" .

وأكد المتحدث المصري "نجاح عملية إطلاق الصاروخ"، مشيدا بمدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة.

المصدر: RT