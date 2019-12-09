بوتين في أول حديث مع رئيس أوكرانيا أمام الكاميرات: "التفت إلى الوراء!"

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول كلماته للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمام الكاميرات، في موقف طريف بمستهل قمة "رباعية نورماندي" في باريس اليوم.

وفي البداية، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الأوكراني النظر إلى الخلف لالتقاط صورة جماعية للزعماء المشاركين، لكن زيلينسكي لم ينتبه.

Путин подсказал Зеленскому, что нужно развернуться для совместного фото pic.twitter.com/Q88g9GMQjf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 9, 2019

ولم ينتظر الرئيس الروسي كثيرا، حتى وجه لنظيره الأوكراني بضع كلمات باللغة الروسية: "التفت إلى الوراء ليصوّروك".

المصدر: RT