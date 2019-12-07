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شرطية تخطئ الإصابة وتطلق النار على والدة المشتبه به !

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نشرت شرطة مقاطعة غرينفيل في ولاية كارولينا الجنوبية مقطع فيديو لشرطية تخطئ إصابة مشتبه به، وتصيب والدته بدلا منه.

وكما يظهر في الفيديو تحاول والدة المشتبه به الإمساك بإبنها ومنعه من الهجوم على الشرطية، لكن الشرطية أصرت أن تبتعد عنه وبدأت بالصراخ عليها، ما أثار غضب الشاب ليهجم على الشرطية، فاطلقت النار عليه، لتخطئ بالإصابة وتصيب والدته بدلا منه.

المصدر: RT

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