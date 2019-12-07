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شاهد.. طفلان يؤديان حركات بهلوانية تحبس الأنفاس

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلين صينيين يؤديان حركات بهلوانية خطيرة تحتاج الكثير من الدقة والتدريب، وتحبس أنفاس من يشاهدها.

ويقول أحد الطفلين البالغ 11 عاما: "نتدرب بشدة... لقد أدينا هذه الحركة آلاف المرات على الأرض قبل أن نبدأ التدريب عليها على الطاولة، كلانا أصيب بجروح... سقطنا على الأرض عدة مرات، حتى نجحنا".

ويظهر الفيديو تلاميذ آخرين في مركز التدريب الذي يتدرب به 60 طفلا، يؤدون العديد من الحركات البهلوانية المختلفة التي تحتاج للكثير من التدريب والإتقان.

 

 

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