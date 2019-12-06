عمقه 20 طابقا.. الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق حزب الله الجديد

كشف الجيش الإسرائيلي عن أنفاق حزب الله الجديدة التي شيدها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مضيفا أن الحزب عزز وجوده على طول المنطقة الحدودية بعد عام من اكتشاف شبكة من أنفاقه.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" كشف العقيد روي ليفي، قائد لواء الحدود الشمالية في إسرائيل، عن نفق عمقه 18 مترًا وطوله كيلومترًا واحدًا تقريبًا، حسب قول العقيد الإسرائيلي.

وأشار ليفي إلى أن نفقا يوجد بداخله كهرباء وغرف وماء، مشيرا إلى أن عمق النفق تحت الأرض يعادل طول مبنى مكون من 20 طابقا.

المصدر: APTN