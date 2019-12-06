طالبة مسلمة تفتح أبواب المسجد لإنقاذ زملائها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبة أمريكية مسلمة تفتح أبواب المسجد لإنقاذ زملائها أثناء حادث إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وكما يظهر في الفيديو قامت الطالبة بالتوجه إلى باب المسجد وأدخلت الرمز السري لفتحه لزملائها الهاربين من حادثة الطعن وإطلاق النار التي جرت في مدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن، وبقيت في الخارج حتى دخول آخر الهاربين.

هذا وشهدت المدرسة حادثة طعن طالب لضابط بعد إطلاق النار عليه داخل المدرسة.

المصدر: وكالات