لفتة مؤثرة من بوتين أثناء لقائه المتطوعين الشباب

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في فعاليات منتدى المتطوعين الدولي في سوتشي، وتلقى طلبات بعض رواد التطوع على هامش المنتدى.

وكانت بين من تحدث معهم بوتين متطوعة تدعى تاتيانا من جمهورية بورياتيا الروسية، حكت للرئيس عن مشروعها، وبعد ذلك سألته إذا يمكنه مساعدتها في طلبها الشخصي حيث يريد طفلاها الصغيران حضور فعاليات رأس السنة الاحتفالية القادمة في موسكو. وأصبحت تاتيانا تبكي أثناء نطق طلبها الشخصي بسبب حدة عواطفها ليسارع بوتين إلى وعدها بتنفيذ طلبها.

وبعد انتهاء اللقاء والتقاط صورة جماعية مع المتطوعين عانق الرئيس تاتيانا ودعاها شخصيا مع طفليها لحضور احتفالات رأس السنة المقبلة في الساحة الحمراء وتغطية نفقات الطريق والإقامة لها وذويها.