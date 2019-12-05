 
مباشر

لفتة مؤثرة من بوتين أثناء لقائه المتطوعين الشباب

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muei

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس في فعاليات منتدى المتطوعين الدولي في سوتشي، وتلقى طلبات بعض رواد التطوع على هامش المنتدى.

وكانت بين من تحدث معهم بوتين متطوعة تدعى تاتيانا من جمهورية بورياتيا الروسية، حكت للرئيس عن مشروعها، وبعد ذلك سألته إذا يمكنه مساعدتها في طلبها الشخصي حيث يريد طفلاها الصغيران حضور فعاليات رأس السنة الاحتفالية القادمة في موسكو. وأصبحت تاتيانا تبكي أثناء نطق طلبها الشخصي بسبب حدة عواطفها ليسارع بوتين إلى وعدها بتنفيذ طلبها.

وبعد انتهاء اللقاء والتقاط صورة جماعية مع المتطوعين عانق الرئيس تاتيانا ودعاها شخصيا مع طفليها لحضور احتفالات رأس السنة المقبلة في الساحة الحمراء وتغطية نفقات الطريق والإقامة لها وذويها.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا