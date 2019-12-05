بوريس جونسون يزور فريق ريد بول للفورمولا 1

زار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فريق ريد بول للفورمولا 1 في ميلتون كينز بمنطقة باكينغهامشير البريطانية.

وارتدى جونسون الزي الرسمي للفريق، كما شارك في تركيب عجلة إحدى سيارات الفورمولا وان، واحتاج إلى 16.5 ثانية لاستبدال عجلة واحدة وهذا الرقم يعتبر سيئا إذا ما تمت مقارنته بأرقام فريق ريدبول المعتادة.

ومازح جونسون في هذا الشأن قائلا: "ربما استغرقت 16.5 ثانية لتغيير هذا البرلمان المشلول، إلا أننا احتجنا 3 سنوات ونصف لتغييره".

المصدر: وكالات