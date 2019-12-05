عدوية يدندن لـ "شعبولة" في المشفى قبل عام من الرحيل!

مع وفاة المغني المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم راحت مواقع التواصل الاجتماعي تستذكر فيديوهات قديمة للراحل من أبرزها مقطع فيديو من العام 2018 يجمعه بالمطرب الشعبي أحمد عدوية في المشفى

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وظهر عدوية وهو يغني أمام فراش عبد الرحيم الذي كان خضع حينها لعملية جراحية.

وكان المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم المشهور باسم شعبولة، قد فارق الحياة مؤخرا عن عمر ناهز 62 عاما عقب إصابته بأزمة قلبية.

وفيما تعددت وتنوعت التعليقات المرفقة بالمقطع المصور إلا أن أغلبها انتهى إلى الدعاء بحسن الخاتمة.

المصدر: تويتر