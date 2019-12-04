دافيد فيا يختار رونالدو ضمن تشكيلته المثالية ليورو 2020

كشف دافيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، تشكيلة مثالية من 11 لاعبا يتوقع تألقهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" الصيف المقبل.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس التشكيلة.

وقال فيا بخصوص رونالدو: "كريستيانو لا يحتاج للتقديم، إنه وحش. يتابعه كل مشجع لكرة القدم، أنا متأكد أنه لن يخيب آمالنا في يورو 2020".

وضمت التشكيلة:

- في حراسة المرمى: الألماني مارك أندريه تير شتيغين

- في خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الإسبانيان جوردي ألبا وسيرجيو راموس، الهولندي فيرجيل فان دايك.

- في خط الوسط: الإسباني سيرجيو بوسكيتس والفرنسي نغولو كانتي والهولندي فرانكي دي يونغ.

- في خط الهجوم: الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي هاري كين والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT