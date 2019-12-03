زعيم كوريا الشمالية يفتتح مدينة "الحضارة الحديثة"

دشن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مدينة جديدة وصفتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية بمثال للحضارة الحديثة.

وحضر الآلاف مراسم افتتاح المدينة الجديدة في أجواء احتفالية وهي تقع في سامجيون قرب جبل بايكتو، الذي يعد رمز الأمة الكورية ومسقط رأس والد كيم جونغ أون.

وتعيش في سامجيون، وهي أقرب مدينة للبركان الخامد على الحدود مع الصين، نحو 4 آلاف أسرة، وهي تضم فنادق ومنتجعا للتزلج ومرافق تجارية وثقافية وطبية.

المصدر: وكالات