الشيف نصرت: مستعد لقتال ماكغريغور وحبيب

قال الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه "حبيب الملح" إنه مستعد لنزال نجمي فنون القتال المختلطة كونر ماكغريغور وحبيب نورمحمدوف.

وأضاف الشيف نصرت خلال تدريب مشترك مع رئيس اتحاد "MMA" الأوزبكي أوتابيك عمروف: "أنا لست جزارا فقط. أحب الرياضة أيضا. كل صباح أستيقظ باكرا وأمارس الرياضة ثم أعمل طوال اليوم. كما أن الناس يستلهمون مني، لأن الناس يرون جسدي بشكل مختلف".

وردا على سؤال حول معركة محتملة مع نجوم "MMA"، قال الشيف نصرت إنه مستعد لمواجهة: "ماكغريغور، حبيب، الجميع، أنا مستعد.. في يوم من الأيام إذا كتب لي فأنا مستعد للقتال".

ووصل الطاهي التركي الشهير إلى العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الأحد لحضور بطولة GFC20.

المصدر: RT