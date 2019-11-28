فوجئ سائقو السيارات على أحد الطرق السريعة في مقاطعة سمولينسك الروسية بنعامة تركض على الطريق بسرعة عالية.

وعلى ما يبدو فإن النعامة شعرت بالبرد والفزع، إذ افترض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحاول الفرار من الطقس البارد القاسي.

ورجح السكان المحليون أن النعامة هربت من مزرعة للنعام تقع بالقرب من مكان الحادثة، وهو المكان الوحيد الذي تعيش فيه هذه الطيور في المدينة.

المصدر: وكالات