أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا تحليقا فوق المياه الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القاذفتين حلقتا على مدار 10 ساعات برفقة مقاتلات من طراز "سو-35 إس" وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر والتحكم، مضيفة أن مقاتلتين من طراز "إف-15" و"إف-16" تابعتين للقوات الجوية الكورية الجنوبية ومقاتلة "إف-2" تابعة للقوات الجوية اليابانية رافقت القاذفتين الاستراتيجيتين الروسيتين في مراحل معينة من تحليقهما.

في هذا الأثناء أكدت الوزارة أن الطيران بعيد المدى الروسي ينفذ تحليقات دورية ويمتثل بشكل صارم للقواعد الدولية في استخدام المجال الجوي ودون اختراق حدود الدول الأخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية