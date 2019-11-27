مصر.. بدء التشغيل التجريبي لأنفاق بورسعيد

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس أنفاق 3 يوليو في بورسعيد، وقام بجولة داخل الأنفاق خلال تدشينه عددا من المشاريع التنموية بمحافظة بورسعيد.

وأشرف السيسي على افتتاح عدد من المشروعات القومية المقامة على أرض محافظة بورسعيد، وتشمل أنفاق جنوب بورسعيد، ومحور 30 يونيو، كما تفقد مستشفى النصر التخصصي لأورام الأطفال، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ومشروع تطهير بحيرة المنزلة وغير ذلك من مشارع.

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