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طائرة ناسا العملاقة تنقل مركبة أوريون الفضائية إلى ولاية أوهايو

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هبطت طائرة "سوبر غوبي" العملاقة التابعة لوكالة ناسا في ولاية أوهايو الأمريكية وعلى متنها مركبة أوريون الفضائية التي ستستخدمها "ناسا" في بعثاتها القادمة إلى القمر.

ونقلت مركبة أوريون إلى ولاية أوهايو للخضوع للاختبارات الأولية في إطار برنامج  "أرتيميس" القمري الأمريكي الجديد الذي يقضي بتحقيق رحلات مأهولة وغير مأهولة لمركبة "أوريون" إلى القمر.

المصدر: وكالات

 

 

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