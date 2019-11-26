سيارة تغوص في رمال نهر انخفض منسوبه

باءت بالفشل محاولة سائق سيارة فولكسفاغن لعبور نهر الدون، الذي انخفض منسوب مياهه،إذ غاصت سيارته في رمال قاع النهر.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها مدينتا روستوف على الدون وتاغانروغ المجاورة في الأيام الأخيرة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الحوادث المماثلة للسيارات العالقة في رمال قاع نهر الدون وجليد خليج تاغانروغ.

وتسببت الريح الباردة الشديدة بانخفاض منسوب المياه في نهر الدون وخليح تاغانروغ اللذين يصبان في بحر آزوف الواقع في جنوب غرب روسيا.

وتزامن ذلك مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستوى غير متوقع لهذه المنطقة، ما أدى إلى تجمد قاع نهر الدون.

المصدر: وكالات