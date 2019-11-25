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أطلق النار 5 مرات على رأس زوجته لكن المسدس لم يستجب له

فيديوهات

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نشرت شرطة مدينة إتاكواتيارا البرازيلية مقطع فيديو لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته، ومن حسن الحظ تعطل المسدس في اللحظة المناسبة.

وأكدت الشرطة أن الرجل حاول إطلاق النار على رأس زوجته 5 مرات، 4 من هذه المحاولات باءت بالفشل والمحاولة الخامسة قامت امرأة تقف بالقرب منه بالتدخل ودفعت المجرم فأخطأ الإصابة.

وبعد فشل محاولاته بإطلاق النار عليها، هاجمها بكعب المسدس على رأسها، فتدخلت المرأة الشجاعة مرة أخرى وتمكنت من إبعاده عنها. 

المصدر: RT 

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