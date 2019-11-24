فريق ريد بول للفورمولا 1 يحطم رقمه القياسي في فضاء روسيا

اجتاز فريق ريد بول للفورمولا1 تحديا جديدا لكسر الرقم القياسي الخاص به، وذلك عبر خوض تجربة تغيير إطارات سيارته في مجال انعدام الجاذبية فوق روسيا.

وحطم فريق ريد بول الرقم القياسي العالمي الخاص به خلال فترة توقف لتغيير الإطارات بزمن قدره 1.82 ثانية.

وتضمن هذا التحدي استخدام طائرة من طراز Ilyushin Il-76 MDK التي تستعمل في تدريب رواد الفضاء في مركز يوري غاغارين بمدينة النجوم الروسية.

وخضع طاقم الفريق المكون من 16 فردا لدورة تدريبية في مجال رواد الفضاء للتحضير لهذه المغامرة في جسم الطائرة وسيارة RB1 F1 2005.

المصدر: RT