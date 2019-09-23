سائق يلفت الانتباه بتركه مقود السيارة أثناء القيادة

نشر سائق في مدينة تورينتو الكندية على حسابه في "إنستغرام" فيديو يظهر فيه وهو يقود سيارته من دون إمساك المقود.

وظهر في الفيديو الشاب وهو يقوم بالتسلي بلعبة إلكترونية ظهرت على شاشة صغيرة وضعها أمامه وهو يجلس خلف مقود السيارة دون الإمساك به.

الحقيقة في الأمر أن السيارة تتمتع بخاصية القيادة الذاتية ولا يحتاج فيها السائق لضغط البنزين والفرامل أو الإمساك بالمقود.

المصدر: RT