احترس عند عبور الطريق!.. سائقة تنقذ حياة طفل

أنقذت السائقة، بيكي شافير، من مقاطعة سيتروس بولاية فلوريدا الأمريكية، حياة طفل كان يهم بعبور الطريق، أثناء خروجه من حافلة المدرسة التي كانت تقودها.

أسعفتها سرعة البديهة، وغريزة الأم، وخبرتها في العمل ثلاث سنوات كسائقة لحافلات المدارس، وصرخت بالتلميذ ليعود إلى الحافلة، حينما رأت في المرآة شاحنة من الخلف كادت أن تودي بحياته، بينما كان يهمّ بعبور الطريق.

عاد التلميذ إلى الحافلة بسلام، وعاودت بيكي عملها المحبب، الذي تتعامل فيه مع الأطفال كأنهم "أبناؤها الذين في المنزل"، بينما يحبها هؤلاء، ويحيونها يوميا أثناء نزولهم: "نحبك بيكي".

حصلت بيكي على تقدير المدرسة في مقاطعة سيتروس بوصفها بطلة أنقذت حياة أحد التلاميذ، بينما شكرتها والدة التلميذ لحفاظها على سلامة ابنها.

المصدر: RT