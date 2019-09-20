إصابة شخصين جراء إطلاق نار في ليون الفرنسية

أصيب شخصان اثنان، اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار في مدينة ليون الفرنسية.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على رجل داخل شقة تقع في شارع فيليروي بجوار شارع ساكس بمدينة ليون، كان يطلق النار من بندقيته باتجاه المارة.

وأصيب شخصان إصابات طفيفة، فيما حجز نحو 400 تلميذ داخل فصولهم في مدرسة أمبير الثانوية الواقعة على بعد 100 متر من مكان الحادث، وذلك حفاظا على سلامتهم.

المصدر: RT