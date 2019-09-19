عملية مشتركة للقوات الروسية والطاجيكية في مكافحة الإرهاب

نشرت وزراة الدفاع الروسية فيديو تحاكي فيه القوات الروسية والطاجيكية التصدي لمجموعات إرهابية والقضاء عليها قرب الحدود الطاجيكستانية.

وتأتي هذه التدريبات ضمن فعاليات المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019" التي بدأت الاثنين 16 سبتمبر للقيادة والأركان بمشاركة 128 ألف عسكري وما يزيد عن 20 ألف قطعة من الآليات الحربية والأسلحة ونحو 600 طائرة ومروحية و16 سفينة حربية من القوات الروسية والأجنبية.

المصدر: RT