عندما تتخذ الشرطة القرار المناسب في اللحظة المناسبة

أكّد شرطيان من ولاية تينيسي الأمريكية على مقولة أن "الشرطة في خدمة الشعب" بإنقاذهما شابا احتجزاه، ثم همّ بالقفز من فوق جسر بطريق "بليزنت ريدج" 8 أبريل الماضي.

كانت لحظة خائنة، حينما شرع الشاب المحتجز منذ قليل، في القفز من أعلى الجسر، إلا أن مرونة وقوة وسرعة بديهة الضابطين مكنتهما من الإمساك بقدميه، حتى لا يسقط، وبالفعل تمكن الشرطيان من إنقاذ حياة هذا الشاب، الذي لم يتضح ما إذا كان بصدد الانتحار، أو كان ذلك مجرد هروب إلى "أسفل".

إنها يقظة الشرطة واتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة هي ما أبقت على ذلك الشاب على قيد الحياة اليوم.

المصدر: RT