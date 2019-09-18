القوات الخاصة الروسية تهاجم مركز قيادة
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدريبات القوات الخاصة ضمن فعاليات المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019"، ويظهر في الفيديو هجوم للقوات الخاصة على مركز قيادة لعدو افتراضي.
والجدير بالذكر أن روسيا بدأت الاثنين 16 سبتمبر المناورات الاستراتيجية "المركز – 2019" للقيادة والأركان بمشاركة 128 ألف عسكري وما يزيد عن 20 ألف قطعة من الآليات الحربية والأسلحة ونحو 600 طائرة ومروحية و16 سفينة حربية من القوات الروسية والأجنبية.
المصدر: RT
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