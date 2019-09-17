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موقف محرج لجونسون يجبره على إلغاء مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ

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"عار عليك".. بهذه الكلمات استقبل معارضو "بريكست" رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عقب محادثات أجراها مع نظيره رئيس وزراء لوكسبورغ، كزافييه بيتل.

هتافات وصرخات المحتشدين أمام مكان اجتماع المسؤولين الأوروبيين، أجبرت جونسون، يوم الاثنين، على التهرب من المؤتمر الصحفي المشترك، ومغادرة المكان على الفور، تاركا نظيره وحيدا على المنصة.

المصدر: RT

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