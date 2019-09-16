فيديو من الأقمار الصناعية يظهر الأضرار التي لحقت بمصفاتي أرامكو

أطلع البيت الأبيض الصحفيين على صور تظهر المواقع التي تعرضت للأضرار جراء الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" في السعودية يوم السبت.

وأرفقت السلطات الأمريكية الصور بتعليق يفيد بأن 19 موقعا على الأقل للبنية التحتية الحيوية في معملي بقيق وهجرة خريص، ضربت بـ"دقة عالية"، 17 منها في بقيق.

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وأضافت أن الهجوم نفذ بوسائل قدمت من إيران عبر أراضي العراق، وليس من اليمن.