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شاهد.. لحظة اصطدام قطار سريع بحافلة ركاب في كازاخستان

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شاهد.. لحظة اصطدام قطار سريع بحافلة ركاب في كازاخستان
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وثق شاهد عيان في مقاطعة ألماتي شرقي كازاخستان، بالفيديو لحظة اصطدام قطار بحافلة لنقل الركاب، ما تسبب وفقا للبيانات الأولية، بمصرع شخص وإصابة 9 آخرين.

ويوضح الفيديو وقوف الحافلة في ازدحام مروري كبير عند تقاطع مع السكة الحديدية.

وتشير التقارير إلى أن سائق الحافلة لم يتقيد بقواعد المرور، متوقفا بالقرب من خطوط سكك الحديد على الرغم من الإشارات المرورية والضوئية التحذيرية.

المصدر: ren.tv

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