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مقاطع فيديو توثق اللحظات التي أعقبت حريقي "أرامكو"

فيديوهات

مقاطع فيديو توثق اللحظات التي أعقبت حريقي
Screenshot/ Twitter
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة توثق اللحظات الأولى التي تلت اندلاع الحريقين في معملي شركة "أرامكو" بمدينة بقيق، بعد استهدافهما بطائرات مسيرة.

وعرف وسما "بقيق" و"أرامكو" تداولا كبيرا من قبل الحسابات السعودية على موقع "تويتر".

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