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والآن نقدم لكم السرقة على الهواء مباشرة.. احذروا البث الحي!

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/me4o

سجلت عدسات الهاتف المحمول لهذه المواطنة البرازيلية عملية سرقة تلفونها المحمول بالصوت والصورة.

حدثت الواقعة أثناء البث الحي المباشر لهذه المواطنة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبينما كانت تتحدث عبر البث لعشرات، وربما مئات من معجبيها، اختطف الهاتف شخص على دراجة نارية، لكنه لم يتمكن حتى وقت نهاية مقطع الفيديو من إيقاف البث المباشر.

المصدر: RT

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