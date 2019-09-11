مرسيدس وبي إم دبليو تكشفان عن سيارات "فضائية"

سيارات ذات تصميمات "فضائية" رفع الستار عنها عملاقا صناعة السيارات الألمانية وهما مرسيدس بنز وبي إم دبليو في معرض فرانكفورت للسيارات يوم أمس الثلاثاء.

كشفت شركتا صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، وبي إم دبليو عن رؤية مستقبلية ومفهوم استشرافي لشكل وتكنولوجيا السيارات في القرن الحادي والعشرين.

إقرأ المزيد

وبحسب مدير مرسيدس بنز للتصميمات الخارجية المتطورة، ستافن كول، فإن الرؤية الجديدة التي تحمل اسم "إي كيو إس" EQS، تعد نوعا من الرؤية المستقبلية المطورة لسيارة ليموزين كهربائية من فئة S، وتحديدا للجيل القادم من سيارات الليموزين والسيدان الفارهة". ومن المتوقع أن تبدأ مبيعات هذه الموديلات الجديدة من مرسيدس بنز في عام 2021، مع توفر بدائل عديدة فيما يخص إمكانيات الأداء، والقدرة، والطاقة المحركة.

كما قدمت بي إم دبليو، المنافس الشرس لمرسيدس بنز، رؤيتها الخاصة أيضا حول المفهوم المستقبلي لشكل السيارات، بموديل "فيجن إم نيكست" Vision M Next، السيارة الرياضية المثيرة للإعجاب، والمزودة بمحرك هجين يتيح للسائق التبديل بين الطاقة الكهربائية والبنزين. وقد ظهرت هذه السيارة للمرة الأولى في يونيو الماضي، وهي مزودة بمحرك قدرته 592 حصانا، بإمكانه التسارع من صفر وحتى 100 كلم/س في 3 ثوان، حيث تستطيع السيارة الوصول لسرعة 300 كلم/س.

المصدر: RT