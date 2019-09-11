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درونات إسرائيلية تطير على الخط الأزرق في لبنان

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التقطت عدسات الكاميرا لقطات تكشف تحركات الدرونات الإسرائيلية على الخط الأزرق يوم أمس الثلاثاء، في أحدث تصعيد للتوترات بين حزب الله وإسرائيل.

وشوهد ضباط من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في المنطقة، بينما أعلن حزب الله عن إسقاطه طائرة استطلاع إسرائيلية بالقرب من بلدة رامية في الجنوب اللبناني وأسرها، وذلك بعد أسبوع من تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل عقب هجوم الأخيرة بطائرات مسيرة على بيروت، 25 أغسطس الماضي. 

المصدر: RT

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